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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 14:14 BJT

韩国汇市：韩元触及近四个月高点，受韩贸易数据及出口商美元卖盘扶助

路透首尔9月2日 - 韩国韩元兑美元周一在国内市场收高，在该国强劲的8月贸易数据及出口商美元卖盘的助力下，韩元盘中触及近四个月最强水准。

韩元/美元 国内收在1,100.5，较上周五收盘价1,110.0升值0.9%。

韩元盘中一度升至1,100.1，为5月10日以来最强水准。(完)

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