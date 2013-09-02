日本财政：2014/15财年整体公债发行料创纪录新高

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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除了再融资和新的借款以外，政府也将为贷款计划及用于支应2011年海啸过后的重建工作而出售债券。
日本已承诺到2015财年时，将基本预算赤字与国内生产总值(GDP)之比从2010财年的6.6%下降一半至3.3%。
但了解相关数据的消息人士上周对路透表示，政府各部门的预算要求在2014/15财年将达到纪录高位99.2万亿(兆)日圆。
鉴于税收收入的不确定性，政府已在没有通常支出上限的情况下设定了预算指导。政府将在10月决定经济是否强劲到足以按照计划于明年4月起上调消费税。(完) (编译 王冠中/王翔琼；审校 孙茉莉/石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。