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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 14:51 BJT

日本财政：2014/15财年整体公债发行料创纪录新高

除了再融资和新的借款以外，政府也将为贷款计划及用于支应2011年海啸过后的重建工作而出售债券。

日本已承诺到2015财年时，将基本预算赤字与国内生产总值(GDP)之比从2010财年的6.6%下降一半至3.3%。

但了解相关数据的消息人士上周对路透表示，政府各部门的预算要求在2014/15财年将达到纪录高位99.2万亿(兆)日圆。

鉴于税收收入的不确定性，政府已在没有通常支出上限的情况下设定了预算指导。政府将在10月决定经济是否强劲到足以按照计划于明年4月起上调消费税。(完) (编译 王冠中/王翔琼；审校 孙茉莉/石冠兰)
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