《交易视点》中国信用信产品收益率高位区间震荡--中信证券

路透北京9月3日 - 中国中信证券最新发布的信用产品月报认为，由于资金面未出现趋势性紧张，且基本面同样未出现趋势性回升迹象，在市场收益率随着资金利率抬升后，可能回归震荡走势，只是震荡区间明显高于上半年。

从投资机会看，一方面需要关注QE退出可能带来风险偏好下降和外围经济恶化的可能性；另一方面需关注前期出台托底政策持续性和有效性，如果基本面出现超预期的恶化，货币政策可能转向宽松，进而推动市场走强。

**供给反弹，9月信用债净发行量1,800亿元**

9月份信用产品供给可能有一定程度反弹，其主力仍将是中长期品种；相对平稳的注册节奏、基本面回暖等因素可能将使得中期票据和私募票据的发行规模稳中有升；

铁道债短期内仍将是企业债供给主力，而城投债供给可能随审批节奏正常化而温和回升；

一般公司债发行可能仍然难有起色，但证券公司债可能将维持一定规模；

对于短端品种，由于到期量较高，超短融和短融的供给可能维持低位；

预计9月份信用产品净发行量在1,800亿元人民币，三季度净发行量接近3,600亿元，较一至二季度有明显下降。

**短期内维持紧平衡**

对于流动性的未来走势，我们认为短期内维持紧平衡的概率较高，一方面，基本面的回暖使得央行公开市场操作可能仍将维持相对谨慎的态度，市场预期短期内难以出现明显的变化；

另一方面，6月份资金面极度紧张的记忆仍然极为深刻，投资者对于资金面的关注度仍然较高，市场情绪也难言稳定，容易受一些突发因素的冲击。

因此整体来看，资金利率可能仍将维持相对高水平而低波幅的状况。

**基本面悲观预期修正**

从经济基本面看，短期内由于结构性微调政策所带来的托底作用可能将支撑基本面继续小幅回升，宏观经济整体可能自底部有一定反弹；

从通胀水平看，较高的基数使得8月份CPI可能小幅回落，但需要关注总需求回升在未来推升通胀水平的可能；

总体看来，基本面见底反弹和通胀面临的压力可能使得前期市场对基本面的悲观预期产生一定的修正，对债券市场形成一定的负面影响。

在政策托底、基本面小幅反弹的环境下，我们预计企业整体经营状况企稳、信用资质稳中有升的概率较高；

当然考虑到基本面的回暖力度相对较弱，对于部分产能过剩较为严重的行业，如钢铁、航运、造船、光伏等行业，仍然需要关注部分资质较差企业所面临的较高的信用风险。

**三季度收益率上行的逻辑**

总体来看，三季度收益率的上行可能主要缘于市场环境的两个明显变化，其一来源于资金市场，资金利率中枢的抬升以及持续脆弱的市场情绪使得投资行为由加杠杆转为去杠杆，在抑制市场需求的同时也在一定程度抬升了市场整体收益率水平；

其二来源于基本面，经济增速的见底反弹使得前期市场的悲观预期有一定修正；

总体来看，由于资金面未出现趋势性紧张，且基本面同样未出现趋势性回升迹象，在市场收益率随着资金利率抬升后，可能回归震荡走势，只是震荡区间明显高于上半年。

从可能出现的投资机会看，一方面需要关注QE退出可能带来风险偏好下降和外围经济恶化的可能性；

另一方面，则需要关注前期出台托底政策持续性和有效性，如果基本面出现超预期的恶化，货币政策可能转向宽松，进而推动市场走强。(完)