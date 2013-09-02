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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 14:52 BJT

瑞士金融：只要有必要将一直维持瑞郎汇率上限--央行总裁

路透苏黎世9月2日 - 瑞士央行总裁乔丹周一表示，央行的瑞郎汇率上限仍是需要的，因在当前环境下，无法排除瑞郎会突然走强。

乔丹在接受Bieler Tagblatt访问时称，只要有必要，将一直维持瑞郎汇率上限。

瑞士央行两年前祭出汇率上限措施，以抵御通缩和经济衰退的威胁，因投资人为避开欧元区危机，将瑞郎推至纪录高位。(完) (编译 王冠中; 审校 王洋)
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