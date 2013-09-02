欧元债市：德债期货下跌，美国延后对叙利亚的军事行动提振风险资产

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透伦敦9月2日 - 德国公债期货周一开盘下跌，此前美国总统奥巴马推迟了美国对叙利亚的军事行动，并就此寻求国会批准，此因素支撑了风险资产。
中国数据显示，8月制造业活动为四个月来首次扩张，这也支持了股市，损及对最高评级债券的需求。
“叙利亚未进入议程，我想这是市场下跌的原因...并没有迫切的情势，”一名交易商称。
德债期货 跌54个跳动点至140.12。(完)
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利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] (编译 王冠中; 审校 王兴亚)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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