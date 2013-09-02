欧元债市：德债期货下跌，美国延后对叙利亚的军事行动提振风险资产

路透伦敦9月2日 - 德国公债期货周一开盘下跌，此前美国总统奥巴马推迟了美国对叙利亚的军事行动，并就此寻求国会批准，此因素支撑了风险资产。

中国数据显示，8月制造业活动为四个月来首次扩张，这也支持了股市，损及对最高评级债券的需求。

“叙利亚未进入议程，我想这是市场下跌的原因...并没有迫切的情势，”一名交易商称。

德债期货 跌54个跳动点至140.12。(完)

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