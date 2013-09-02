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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 16:44 BJT

台湾央行：共发行2,067.5亿台币存单，存单发行余额增8亿

路透台北9月2日 - 台湾央行周一公布，今日共发行2,067.5亿台币存单。若相较存单到期金额2,059.5亿，存单发行余额增8.0亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,918.5

91天期 0.93 108

182天期 1.05 41

央行上日共发行904.2亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,351.65亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为997亿台币，至周日累计超额准备为4,217亿，加计前期1%的超额准备为5,592亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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