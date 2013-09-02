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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 14:34 BJT

****市场讯号：中国央行货币政策操作框架正转向倚重资产负债表调整--PDF版本****

中国央行货币政策操作框架，正从以往倚重基准利率和信贷等数量控制的调控方式，向调整资产负债表转变。 转变之举早在6月“钱荒”之时已初显端倪，央行通过对常备借贷便利(SLF)等一系列货币政策操作工具的组合运用，稳定了投资者对金融市场剧烈波动的预期。

也就是说，中国央行以SLF等工具组合，积极改变资产负债表的规模和结构，使得短期金融市场流动性与市场利率达到与央行政策“合意”的水平，从而达成金融稳定和货币政策目标。

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