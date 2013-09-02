中国股市：沪综指收盘近持平，PMI数据虽好但前期热点获利抛压较重

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海9月2日 - 中国股市沪综指周一呈现小幅震荡，收市近持平。分析师指出，最新公布的PMI数据继续释放国内经济企稳向好，刺激建材、机械等周期板块上涨，不过前期热炒的自由贸易区概念股大多因获利抛压的出现而走软，正负因素相抵，大盘处于上下两难的僵局中。
沪综指 收报2,098.448点，微涨0.066点；上海A股今日成交额为1,207亿元人民币，上日为1,315亿元.
“数据是不错，蓝筹股有所反应，不过自贸区概念股前期炒的太凶，获利盘出来对大盘有一定的拖累。”长江证券分析师宋中庆指出。
他预计，明天大盘可能还会延续震荡走势，继续消化获利浮筹压力。 周日公布的中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至51，为去年4月以来最高位。而汇丰/Markit周一联合公布，中国8月制造业PMI指数终值升至50.1，四个月来首度回升至50上方，新订单和产出等分项指数亦重归荣枯线上，较前月大幅改善。
自贸区概念股占据沪深两市跌幅榜前列，例如厦门港务 收于跌停价6.11元，跌0.68元。
沪深300指数 收涨0.28%，报2,320.344点；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,315点，涨0.56%，成交777,858手。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。