福岛核电站蓄水池附近辐射水平飙升

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月1日 - 东京电力公司周日表示，日本福岛核电站存放高放射性废水的蓄水池附近辐射水平陡增十几倍。
东京电力称，周六在一蓄水池底部附近测得的辐射水平高达每小时1800毫西弗。这一辐射水平足以使受辐射者在四小时内死亡。
8月22日，同一个蓄水池附近测得的辐射水平为每小时100毫西弗。根据日本法律，核工业工作人员每年可以接触的最高核辐射量为50毫西弗。
东京电力上月披露称，该蓄水池内的水正在发生泄漏。日本核监管机构随后将福岛核泄漏警戒提高至3级。
该蓄水池未发现新的污水泄漏，但东电发言人称，连接附近另外两座蓄水池的管道出现泄漏。
这名发言人称：“我们还未证实蓄水池发生的最新泄漏，池内水的高度没有变化。我们正在调查泄露原因。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。