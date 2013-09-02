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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 15:21 BJT

印尼股市：跌幅一度扩大至逾3%，受经济疑虑打击

路透9月2日 - 印尼股市周一一度跌逾3%，包括Bank Rakyat 和and PT Perusahaan Gas Negara Tbk 等大型股尾盘遭遇卖压，因8月通胀加速且7月贸易逆差扩大至创纪录水准，引发投资人担忧。

0709GMT，印尼股市 下挫2.5%，报4,091.36点。(完)
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