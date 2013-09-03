表格：外资及陆资在台股买超76.97亿台币，连五日买超243.07亿台币

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透台北9月3日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超76.97亿台币，连五日买超共计243.07亿台币。
三大法人今日合计买超76.59亿台币，上交易日修正后为买超41.90亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
9/3 +76.97 +6.23 -6.62 +76.59
9/2 +40.71 +1.50r -0.31r +41.90r
本月累计 +117.68 +7.73 -6.93 +118.49
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 杨淑祯)
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