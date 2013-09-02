CNH市场动态：即期汇价小升，经济数据向好支持看多气氛

路透香港9月2日 - 纽约市场今晚休市，令香港离岸人民币即期汇价 周一在清淡市况中渡过9月第一个交易日。不过，陆续公布的经济数据频传佳音，令人民币看多气氛较前一个月坚挺。

周末公布的官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至51.0，高于市场预测。今早的汇丰中国8月制造业终值升至50.1，与初值一致并创下四个月最高位。

银行交易员指出，本周市场目光将放在一连串的中国及美国经济数据上，随着接下来的非制造业PMI数字陆续揭晓，市场预料将可再次印证中国经济平稳增长，有助于人民币突破近期的胶着盘势。

“看多人民币的气氛比以前多一点，”一本地银行人士说，“官方的、汇丰的PMI数据都不错，看多人民币盘回来了一点。”

他预期，若后续数据明显较预期好，离岸汇率有机会再次突破守了两个礼拜的6.1100区间底部，朝8月中的记录高点约6.1050挺进。

本地时间下午5:48时，离岸人民币 报6.1137，较上日尾盘的6.1150小升，盘中区间在6.1130-6.1173。

不过，在气氛向好之际，交易员也提醒，央行的态度仍是关键，市场仍会观察包括中间价在内的指引，以决定后续方向。

境内人民币兑美元即期 收盘近持平于6.1196，多位交易员表示，今天相比外盘中间价逆势高开后，多数时间盘面偏向结汇，不过午盘时有一家中资大行一路买进美元。交易员们表示有监管层干预的可能性存在。

中国官方明日将公布非制造业PMI，汇丰则将在次日公布服务业PMI。此外，本周国际间经济日程表也颇为忙碌，包括重量级的美国非农业就业报告，以及澳洲央行、欧洲央行和英国央行等多家主要央行将召开货币政策会议。 (完)

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