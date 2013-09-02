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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 07:59 BJT

台湾经济指标预测--9月3日至11月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:    

    *9月2日当周    
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                  前值
 9/5     0830      消费者物价         8月       --      +0.08%(年变动率)
                   指数(CPI)                        
 9/5     1610      外汇存底         8月底       --        4,091.18亿美元
  
     *9月9日当周    
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                  前值
 9/9     1600      出口               8月       --                 +1.6%
    
    *9月23日当周   
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
   9/23      0830   季调失业率        8月       --                 +4.18%
   9/25      1600     外销订单        8月       --                  +0.5%
   9/25      1610     M2年增率        8月       --                 +5.42%
   9/26      1600     工业生产        8月       --                 +2.07%
 
    *11月18日当周    
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
  11/20      1610       经常帐     第三季       --        顺差138.0亿美元
    
   日期  当地时间     经济指标    公布月分   预估值                  前值
     --        --    GDP年增率      第三季       --         2.49%(统计值)
 --      --        重贴现率         第三季       --                 1.875%
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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