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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 15:24 BJT

全球金市：金价下挫，叙利亚紧张局势有所缓和

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1394.30 -1.39 -0.10 -16.74

现货银 24.17 0.71 +3.03 -20.18

现货铂金 1525.24 9.74 +0.64 -0.64

现货钯金 725.47 6.47 +0.90 4.84

COMEX期金 1395.00 -1.10 -0.08 -16.76 32076

COMEX期银 24.24 0.72 +3.07 -20.03 13369

汇率

欧元/美元 1.3221

美元/日圆 98.68(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦 审校 石冠兰)
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