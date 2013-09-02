全球金市：金价下挫，叙利亚紧张局势有所缓和

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1394.30 -1.39 -0.10 -16.74
现货银 24.17 0.71 +3.03 -20.18
现货铂金 1525.24 9.74 +0.64 -0.64
现货钯金 725.47 6.47 +0.90 4.84
COMEX期金 1395.00 -1.10 -0.08 -16.76 32076
COMEX期银 24.24 0.72 +3.07 -20.03 13369
汇率
欧元/美元 1.3221
美元/日圆 98.68(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦 审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。