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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 15:16 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                                最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                            
 欧元/美元                        1.3222    1.3220     +0.02     +0.21    1.3194
 美元/日圆                         99.05     98.15     +0.92    +14.19     86.74
 欧元/日圆                        130.96    129.77     +0.92    +14.42    114.46
 美元/瑞郎                        0.9318    0.9298     +0.22     +1.78    0.9155
 英镑/美元                        1.5556    1.5508     +0.31     -4.28    1.6251
 美元/加元                        1.0533    1.0534     -0.01     +6.17    0.9921
 澳元/美元                        0.8971    0.8896     +0.84    -13.68    1.0393
 新西兰元/美元                    0.7799    0.7719     +1.04     -5.84    0.8283
 澳元/日圆                        88.860    87.310     +1.78     -1.41    90.130
 新西兰元/日圆                    77.240    75.760     +1.95    -45.15   140.820
 英镑/日圆                        154.06    152.21     +1.22     +9.40    140.82
 澳元/新西兰元                    1.1500    1.1502     -0.02     -8.29    1.2540
                                                                                
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦
 以此为基准计算。
 (完)
        
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    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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