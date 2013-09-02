韩国债市：公债近日劲扬后下跌，因风险资产受追捧

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔9月2日 - 韩国公债价格周一下跌，因投资人普遍追捧风险资产，此外，上周韩债已劲扬，投资人连续六个交易日买进公债期货。
指标10年期公债收益率(殖利率) 上涨6个基点，至3.59%，三年期公债9月期货 收跌0.11点，至105.80。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.80 105.91
10年期公债收益率 3.59% 3.53%
五年期公债收益率 3.21% 3.17%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。