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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 15:16 BJT

韩国债市：公债近日劲扬后下跌，因风险资产受追捧

路透首尔9月2日 - 韩国公债价格周一下跌，因投资人普遍追捧风险资产，此外，上周韩债已劲扬，投资人连续六个交易日买进公债期货。

指标10年期公债收益率(殖利率) 上涨6个基点，至3.59%，三年期公债9月期货 收跌0.11点，至105.80。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.80 105.91

10年期公债收益率 3.59% 3.53%

五年期公债收益率 3.21% 3.17%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
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