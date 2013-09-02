重温稿-台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率估落在0.48-0.50%

路透台北9月2日 - 台湾银行业人士周一表示，明日午间将标售的273天期国库券，预估决标贴现率大区间将在0.48-0.50%，与上次标售结果0.488%相差不远。

路透周一访谈五家金融机构，包括二家外资银行和三家本地大型民股银行，他们预估本次标售决标贴现率的区间在0.48-0.50%。

一外商银行的交易人士表示，尽管美联储(FED)的宽松政策即将退场，台湾长天期公债受此影响，包括五年期以上的公债殖利率均纷纷上扬。不过,货币市场的资金却未明显受到波及，主要是一年以内的资金宽裕。