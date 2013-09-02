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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 15:30 BJT

西班牙数据：8月制造业PMI升至51.1，为2011年4月以来首次景气扩张

“像最近几个月一样，由于增长大幅加快，出口仍是正面动能的关键来源，”Markit分析师Andrew Harker说。

“但企业似乎仍对当前改善势头的持续性存有疑虑，只选择温和增产，并经常用现有库存来满足新订单需求。”

制造业就业萎缩速度为4月来最快，从2007年8月开始，除了一个月之外每个月的就业都在收缩。

Markit表示，8月就业分项指数从前月的47.8降至45.8。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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