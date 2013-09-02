路透调查：金融机构固定收益部门预期中国货币政策续稳，债市以震荡为主

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京9月2日 - 2013年第九期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。而中国经济短期企稳回升、季末及国庆长假效应，以及联储QE退出预期等流动性冲击并不利于市场乐观情绪释放，但央行对逆回购和SLF等工具积极运用，也会抑制收益率上行压力，使得债市短期仍以震荡为主。
所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行9月将维持3%的一年期存款基准利率不变，而上月还有少数机构对降息有预期。
同时，逾九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率在9月还将会续稳于20%，亦较上期展望时有所提高。
中国央行去年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为去年7月6日；最近一次降准时间则为去年5月18日。
中国央行近来通过公开市场市场逆回购操作和常设借贷便利(SLF)等工具来满足市场对流动性的需求，维持流动性紧平衡的偏紧格局，并使得流动性水平和资金利率波动更为平滑。
调查并显示，9月末10年期国债收益率估值料为3.98%，较8月末降低5个基点(bp)。
2013年第九期展望调查共有44家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等18家。
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等10家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构6家。
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 钟华；审校 曾祥进)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。