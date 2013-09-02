路透调查：金融机构固定收益部门预期中国货币政策续稳，债市以震荡为主

路透北京9月2日 - 2013年第九期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。而中国经济短期企稳回升、季末及国庆长假效应，以及联储QE退出预期等流动性冲击并不利于市场乐观情绪释放，但央行对逆回购和SLF等工具积极运用，也会抑制收益率上行压力，使得债市短期仍以震荡为主。

所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行9月将维持3%的一年期存款基准利率不变，而上月还有少数机构对降息有预期。

同时，逾九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率在9月还将会续稳于20%，亦较上期展望时有所提高。

中国央行去年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为去年7月6日；最近一次降准时间则为去年5月18日。

中国央行近来通过公开市场市场逆回购操作和常设借贷便利(SLF)等工具来满足市场对流动性的需求，维持流动性紧平衡的偏紧格局，并使得流动性水平和资金利率波动更为平滑。

调查并显示，9月末10年期国债收益率估值料为3.98%，较8月末降低5个基点(bp)。

2013年第九期展望调查共有44家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等18家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等10家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构6家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 钟华；审校 曾祥进)