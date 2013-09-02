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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 15:31 BJT

中国期市：沪胶涨停收至逾三个月新高，受中国PMI数据良好及收储预期提振

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     52,500      1.23      254,612 
         黄金(au)     1312     278.55     -0.68      136,622 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,787      0.88    1,261,620 
         橡胶 (ru)    1401     21,055      4.99      203,672 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,658      2.90    1,774,198 
         豆油 (y)     1401      7,288      1.53      685,310 
         焦炭 (j)     1401      1,628      2.78      261,708 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,987     -0.46      649,256 
         棉花 (cf)    1401     19,870      0.03       57,792 
 中金所  沪深300(if)  1309    2,329.2      1.17       78,931 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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