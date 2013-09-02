中国期市：沪胶涨停收至逾三个月新高，受中国PMI数据良好及收储预期提振

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 52,500 1.23 254,612 黄金(au) 1312 278.55 -0.68 136,622 螺纹钢 (rb) 1401 3,787 0.88 1,261,620 橡胶 (ru) 1401 21,055 4.99 203,672 大商所 豆粕 (m) 1401 3,658 2.90 1,774,198 豆油 (y) 1401 7,288 1.53 685,310 焦炭 (j) 1401 1,628 2.78 261,708 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,987 -0.46 649,256 棉花 (cf) 1401 19,870 0.03 57,792 中金所 沪深300(if) 1309 2,329.2 1.17 78,931 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)