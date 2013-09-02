叙利亚情势：中国高度关切任何针对叙利亚的单边军事行动--外交部

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京9月2日 - 在美国周末决定推迟对叙利亚军事打击之后，中国外交部周一称，高度关切任何针对叙利亚的单边军事行动，认为在联合国调查结果出来前各方均应避免预断调查结果。
中国外交部新闻发言人洪磊在例行新闻发布会上并称，美国已经就叙利亚使用化学武器一事向中方做出说明。
美国总统奥巴马周六推迟动用部署在叙利亚海域的五艘驱逐舰发动巡航导弹打击，欲先寻求国会的批准，这实际等于将对叙利亚的打击行动至少推迟了九天。
另有美国国防部官员周日表示，尼米兹号核动力航空母舰及其战斗群中的其它军舰正驶往红海，以在必要时支援美国对叙利亚实施有限度的打击。 (完) (翻译 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。