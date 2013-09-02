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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市买超568亿韩元，连续七日买超

路透首尔9月2日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超568亿韩元，连续七个交易日买超，期间累计买超金额15,837亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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9月 2日 56.8 68.1 -129.3

8月30日 509.3 -55.0 -438.6

8月29日 467.0 62.2 -514.7

8月28日 133.6 73.6 -189.7

8月27日 110.6 56.0 -170.8

8月26日 186.4 38.7 -200.8

8月23日 120.0 -57.4 -54.3

8月22日 -96.3 51.2 46.5

8月21日 -139.6 81.4 70.9

8月20日 299.3 -296.9 2.9

8月19日 127.5 -196.5 65.9

8月16日 220.0 -9.5 -194.5

8月14日 358.1 -30.8 -323.4

8月13日 173.8 141.6 -311.0

8月12日 -58.6 96.1 -40.7

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本月以来 56.8 68.1 -129.3

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今年以来 -6,987.5 9,181.0 -1,516.3

---------------------------------------------(完)
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