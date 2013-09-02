《热点透视》印度想要联合新兴国家干预汇市，或许只是一厢情愿

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukerjee 编译 洪曦
路透新加坡9月2日 - 新兴市场能够打得过外汇投机客吗？印度提出各国联手出击的想法听上去有一定的吸引力。根据路透8月31日的报导，印度卢比经历连续三个月的下跌后，新德里当局希望其他发展中国家也能一起出手干预离岸外汇市场。然而现实地讲，这个方案缺乏可行性。
印度这套方案的前提条件很简单：亚洲各发展中国家央行总共有4.3兆(万亿)美元的外汇储备。除此之外巴西、南非和土耳其央行还有5,000亿美元外储。如果各国央行合力在全球市场抛售美元，那么就有可能缓解新兴货币的下档压力。其遭遇挫折是可以理解的。印度卢比等新兴货币受创的部分原因，在于美国实际利率上升，这是新兴国家所无法控制的因素。
不过，各国外储火力的分布并不均衡。印度的2,790亿美元外储中，有大约700亿美元需要花费在贸易入超上；另外1,720亿美元则会用在今年到期的外债上。中国有3.5兆(万亿)美元的外储，但却没有什么参与的理由：由于相对严格的资本管制，人民币并没有遭受攻击。对于其他国家来说，外汇储备正变得愈发弥足珍贵：经常帐盈余的减少，限制了新兴国家外储增加的速度。
印度希望干预离岸远汇市场。目前只有印尼卢比和印度卢比在这个市场遭遇滑铁卢，所以马来西亚、韩国、台湾或菲律宾也缺乏参与的理由。此外干预行动失败的成本也很高。再者，如果把国家外汇储备滥投到伦敦、纽约和新加坡的市场，还可能会造成政治上的严重尴尬局面。
若想让本币走强，最好的办法就是明智地经营经济。印度尤其需要注意这一点。该国第二季国内生产总值(GDP)仅增长4.4%，如果扣除掉间接税和补贴的因素，那么实际上GDP增幅很可能只有2.4%，而且这还是严重依赖难以为继的政府支出才能完成。印度最好从自身寻找应对卢比下跌的解决方案，而不是想着事情可以一蹴而就。(完) (译文审校 张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。