企业并购：印尼Indofood对新加坡上市的闽中有机食品发起收购要约

路透新加坡9月2日 - 印尼企业Indofood Sukses Makmur Tbk PT 对新加坡上市的中国闽中有机食品 发起每股1.12坡元的收购要约，对后者的估值约在7.34亿坡元(5.75亿美元)。

Indofood周一称，先前其已同意从市场上购买2,559万股闽中有机食品股份，相当于后者已发行股份总数的3.9%，由此引发收购余下股份的强制要约。

Indofood称，目前拥有、控制或已同意购买闽中有机食品约33.49%的股份。

根据新加坡法律，单一股东若持股达到30%，将需对目标公司发起收购强制性要约。

在遭到美国加州Glaucus Research攻击之后，闽中有机食品股价在上周暴跌近50%。闽中有机食品自上周以来一直停牌，并强烈否认存在任何违规行为。