企业并购：印尼Indofood对新加坡上市的闽中有机食品发起收购要约

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡9月2日 - 印尼企业Indofood Sukses Makmur Tbk PT 对新加坡上市的中国闽中有机食品 发起每股1.12坡元的收购要约，对后者的估值约在7.34亿坡元(5.75亿美元)。
Indofood周一称，先前其已同意从市场上购买2,559万股闽中有机食品股份，相当于后者已发行股份总数的3.9%，由此引发收购余下股份的强制要约。
Indofood称，目前拥有、控制或已同意购买闽中有机食品约33.49%的股份。
根据新加坡法律，单一股东若持股达到30%，将需对目标公司发起收购强制性要约。
在遭到美国加州Glaucus Research攻击之后，闽中有机食品股价在上周暴跌近50%。闽中有机食品自上周以来一直停牌，并强烈否认存在任何违规行为。
受收购消息激励，闽中有机食品股价大涨113%。(完) (编译 隋芬; 审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。