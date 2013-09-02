版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 15:49 BJT

欧洲汇市：美元兑日圆涨至一个月高点

路透伦敦9月2日 - 美元兑日圆周一触及一个月高点，同其他风险资产走势保持一致，因中国制造业数据乐观，以及人们对叙利亚可能很快遭受军事打击的担忧减弱。

据EBS数据，美元兑日元 涨1.2%至99.38日圆，为8月2日来最高。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 沈以文)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐