欧洲汇市：瑞郎下跌，因有关美国军事打击叙利亚的忧虑有所缓解

汇丰/Markit稍早联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至50.1，四个月来首度回升至50上方，新订单和产出等分项指数亦重归荣枯线上，较前月大幅改善。

瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在接受地区性报纸Bieler Tagblatt访问时表示，该行仍将致力于维持两年前设下的瑞郎/欧元汇价限制。“只要对于货币政策而言有必要，将继续实施汇率限制。”

0736GMT，瑞郎兑美元周五纽约尾盘下跌0.3%，报在0.9328瑞郎。

瑞郎兑欧元亦下滑0.3%至1.2329瑞郎。

由于美国市场逢劳动节假期休市，交投可能会相当清淡，而各市场正准备迎接本周公布的诸多经济数据，包括美国供应管理协会(ISM)的制造业信心调查、7月贸易数据及非农就业数据等。(完)

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