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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 15:58 BJT

意大利数据：8月制造业PMI升至51.3且高于预估，景气加速扩张

数据显示生产水平连三个月上升，产出分项指数升至28个月高点54.4。

新订单则连续两个月上升，因受到出口需求、特别是消费商品出口需求增长的带动。

但调查显示制造业就业状况连续25个月萎缩，且下降速度更甚于7月。意大利失业率已从5月的纪录高点下降，但年轻人的失业状况依然加剧。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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