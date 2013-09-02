意大利数据：8月制造业PMI升至51.3且高于预估，景气加速扩张

新订单则连续两个月上升，因受到出口需求、特别是消费商品出口需求增长的带动。

但调查显示制造业就业状况连续25个月萎缩，且下降速度更甚于7月。意大利失业率已从5月的纪录高点下降，但年轻人的失业状况依然加剧。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)