《交易视点》离岸人民币债市短期以震荡为主，等待明确信号--中信证券

路透北京9月3日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，在众多不确定性因素下，投资者在债券交投上会偏谨慎，离岸人民币债市短期内难有趋势性机会，市场走势可能会以窄幅波动为主。

在债券配置上，低等级债券信用利差尚未回归均值水平，配置价值相对较高，建议投资者适当增加信用资质较佳的中低等级债券配置比例。

**债券发行人半年报点评**

（1）绿城中国。上半年总营收人民币102.1亿元，同比下降18.9%。但盈利能力偏弱的问题有所改善，物业销售毛利率为29.7%，较去年同期上升3.2个百分点，股东应占净利润18.55亿元，同比增长2.4%。

上半年该公司加大融资力度，负债结构趋于合理，偿债能力显着增强。

（2）山水水泥。上半年总营收人民币70.69亿元，同比减少4.2%，归属股东净利润人民币3.48亿元，同比减少52.2%，主要原因是山东省和东北区域水泥平均销售单价出现大幅下滑所致。

由于短期内行业产能过剩问题难以改变。山水水泥下半年仍会面临较大的经营压力；

（3）远东宏信。上半年营收5.87亿美元，同比增长8.65%，归属普通股东净利润1.66亿美元，同比增长35.15%。

该公司对部分高成本融资进行了置换并加大了低成本的美元融资，有效应对了2012年两次降息的影响，盈利能力持续提升。

**市场研判和投资策略**

除了美联储议息会议这一重头戏外，9月海外市场还面临众多的风险点，包括对叙利亚可能的军事打击、关键的美国8月非农就业数据及9月22日的德国大选等。

在众多的不确定性因素下，我们认为投资者在债券交投上会偏谨慎，离岸人民币债市短期内难有趋势性机会，市场走势可能会以窄幅波动为主。

在债券配置上，我们仍认为投资级债券机会有限，而低等级债券信用利差尚未回归均值水平，债券的配置价值相对较高，建议投资者适当增加信用资质较佳的中低等级债券配置比例。

**丽丰控股信用分析**

该公司的优势包括：具有较强的盈利能力，近几年利润率水平保持在相对较高的水平；投资物业的租金收入稳定且在总营收中的占比较高，有助于平滑经营业绩波动；具有较强的股东支持。

需关注的因素：（1）国内房地产调控政策对房地产行业的负面影响；

（2）房地产调控趋严和货币政策稳中趋紧的背景下，高端定位公司受到的冲击相对较大；

（3）土地获取能力相对偏弱，土地储备面积偏低；

（4）今年以来，债务融资规模激增，杠杆率提升，长期偿债能力削弱。

综合考虑，丽丰控股的中信内部评级为D3级别，相当于国内外部评级的AA-级别。(完)