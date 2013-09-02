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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 16:15 BJT

香港股市：受中国数据提振大涨2%，创三周最佳表现

路透香港9月2日 - 香港股市周一收于两周高位，受惠于中国制造业数据乐观，引发对中国经济急剧放缓势头已暂停的希望。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至50.1，与初值一致并创下四个月最高位。

恒生指数 收高2%，报22,175.34点，创8月12日以来最佳表现；恒生国企指数 升2.3%至一周收盘高位。(完)
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