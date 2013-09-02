金属期市：伦敦期铜上扬逾2%，因受中国制造业数据带动

0710GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7240.50 145.50 +2.05 -8.68

上海期铜 52500 640 +1.23 -8.98

COMEX期铜 3.29 0.06 +1.90 --

LME期铝 1819.50 6.50 +0.36 -12.14

上海期铝 14295 10 +0.07 -6.84

LME期锌 1915.50 10.50 +0.55 -7.17

上海期锌 14940 -605 -3.89 -3.89

LME期镍 13861.00 61.00 +0.44 -19.20

LME期铅 2167.00 15.50 +0.72 -7.39

上海期铅 14750.00 50.00 +0.34 -3.28

LME期锡 21200.00 -25.00 -0.12 -9.40

LME/上海套利价差^ -768

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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