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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 16:21 BJT

中国数据：2012年GDP初步核实数为7.7%--国家统计局

路透北京9月2日 - 中国国家统计局周一公布，2012年国内生产总值(GDP)初步核实数为7.7%，较此前公布的初步核算数7.8%降低0.1个百分点。

统计局网站新闻稿显示，2012年GDP总量为518,942亿元人民币，比初步核算数减少380亿元，同比增长速度为7.7%。

按初步核实数计算，第一产业占比10.1%，第二产业占比45.3%，第三产业占比为44.6%。（完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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