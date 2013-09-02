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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 16:20 BJT

台湾央行：将于9月26日召开第三季全体理监事会议--消息

路透台北9月2日 - 一位熟知此事的消息人士周一表示，台湾央行已决定将于9月26日(周四)召开第三季全体理监事会议。

台湾央行第二季时宣布将重贴现率维持在1.875%不变，已是连续八季度维持利率不变。

根据路透在7月间的调查，9位金融业分析师中全数预估台湾央行第三季的议息会议，仍将维持利率在1.875%不变。相关预估请点击 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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