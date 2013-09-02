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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 16:22 BJT

台湾央行：将在9月6日标售364天期定存单，金额1,000亿台币

路透台北9月2日 - 台湾央行将在9月6日标售364天期定存单，金额1,000亿台币，9月9日交割。

目前央行例行三种天期定存单发行的天期和利率各为：28天期存单发行利率为0.87%；91天期存单利率为0.93%；182天期利率为1.05%。

央行也指出，标售方式采复数利率标，每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%。

台湾央行8月2日标售364天期定存单，其加权平均得标利率在0.63%，符合市场预期。 （完） (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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