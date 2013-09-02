欧洲汇市：英镑走坚，兑欧元升至两个月高位

欧元兑英镑 下跌0.3%，报0.8500英镑，日内稍早曾跌至0.8485英镑，为7月3日迄今最低。8月份是欧元/英镑一年中表现最差的一个月。近期支撑位据称在200日移动均线0.8481英镑。

英镑/美元 上涨0.3%，报1.5550美元，延续上月以来的涨势，当时英镑/美元录得4月迄今最高单月涨幅。英镑上个月上涨，因投资者开始怀疑在近期经济活动升温的情况下，英国央行是否会将利率保持在纪录低位。

周一发布的调查显示，英国制造业资本投资计划增速为金融危机以来最快；上周五的数据显示，英国7月抵押贷款批准宗数创五年以来最高；8月消费者信心则涨至近四年高位。

最新公布的数据显示，英国8月制造业采购经理人指数(PMI)为57.2，是2011年2月以来最高(路透预估为55.0)；7月修正为54.8；制造业PMI报告中的新订单分项指数为61.8，是1994年以来最高；7月为58.6。

数公布后，英镑兑美元升至盘中高点1.5591美元，数据公布前报1.5553，英镑兑欧元升至两个月高位0.8472英镑。(完)

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