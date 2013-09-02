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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 16:22 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月2日

路透香港9月2日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.78902人民币H
KDCNY=R)
    
  公司名      A股代码        B股代码     A股股价(  B股股价  A/B股比
                                           元)     (港元)     价
  万科                                       9.29    15.00     0.78
                                                            
  深物业                                     8.77     7.15     1.55
                                                            
  南玻                                       8.89     6.18     1.82
                                                            
  深康佳                                     3.53     2.62     1.71
                                                            
  ST中华                                     4.19     1.56     3.40
                                                            
  ST中冠                                    10.32     5.24     2.50
                                                            
  深深宝                                     8.76     5.91     1.88
                                                            
  深华发                                     6.40     3.62     2.24
                                                            
  深赤湾                                    12.70    12.59     1.28
                                                            
  招商地                                    28.20    24.31     1.47
 产                                                         
  特力                                       6.47     4.14     1.98
                                                            
  飞亚达                                     7.65     6.46     1.50
                                                            
  一致药                                    38.70    31.97     1.53
 业                                                         
  深深房                                     3.63     2.83     1.63
                                                            
  ST盛润                                     6.70     5.47     1.55
                                                            
  深南电                                     4.08     2.67     1.94
                                                            
  深纺织                                     7.96     5.57     1.81
                                                            
  方大集                                     5.83     3.01     2.45
 团                                                         
  深国商                                    24.80    13.08     2.40
                                                            
  深赛格                                     4.47     2.80     2.02
                                                            
  宝石                                      16.99    10.30     2.09
                                                            
  小天鹅                                     8.20     8.09     1.28
                                                            
  粤高速                                     2.86     2.58     1.40
                                                            
  晨鸣纸                                     4.24     3.73     1.44
 业                                                         
  ST珠江                                     3.43     2.49     1.75
                                                            
  丽珠                                      39.15    36.00     1.38
                                                            
  美菱电                                     3.59     3.77     1.21
 器                                                         
  大冷股                                     7.88     6.00     1.66
 份                                                         
  粤电力                                     4.87     4.31     1.43
                                                            
  佛山照                                     6.25     5.55     1.43
 明                                                         
  江铃汽                                    16.23    20.95     0.98
 车                                                         
  沙隆达                                     9.82     5.22     2.38
                                                            
  苏常柴                                     5.86     4.36     1.70
                                                            
  威孚高                                    22.84    19.74     1.47
 科                                                         
  古井贡                                    20.41    15.88     1.63
 酒                                                         
  ST东海                                     5.42     4.45     1.54
                                                            
  长安汽                                    10.79    10.01     1.37
 车                                                         
  京东方                                     2.11     1.81     1.48
                                                            
  鲁泰                                       7.96     9.01     1.12
                                                            
  本钢板                                     2.85     2.48     1.46
 材                                                         
  张裕                                      30.78    24.28     1.61
                                                            
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 李珊珊; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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