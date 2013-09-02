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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 16:39 BJT

新兴汇市：韩元引领亚币走升，印度与印尼卢比均受到疲弱数据拖累

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 日圆                           99.33       98.10       -1.24      -12.62       86.79
 坡元                          1.2729      1.2746       +0.13       -4.01      1.2219
 台币                          29.900      29.983       +0.28       -2.56      29.136
 韩元                         1099.85     1110.00       +0.92       -2.66     1070.60
 泰铢                           32.07       32.15       +0.25       -4.55       30.61
 菲律宾披索                     44.41       44.61       +0.45       -7.57       41.05
 印尼卢比                    10970.00    10910.00       -0.55      -12.22     9630.00
 印度卢比                       66.21       65.70       -0.77      -16.95       54.99
 马币                          3.2750      3.2848       +0.30       -6.63      3.0580
 人民币                        6.1194      6.1195       +0.00       +1.81      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王洋; 审校 张若琪)
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