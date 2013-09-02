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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 16:58 BJT

英国金融市场：英镑/欧元触两个月高点，10年期英债收益率升至两年高位

路透伦敦9月2日 - 英镑兑欧元周一触及两个月高点，英国公债收益率(殖利率)升至两年高位，此前调查显示英国8月制造业活动成长再度加速 ，提高了英国将比央行暗示的时间更早收紧货币政策的预期。

欧元兑英镑 下跌至0.8472，制造业采购经理人指数(PMI)公布前为0.84955。

英镑兑美元 则从数据公布前的1.5553升至1.5594的日高。

英国公债期货 扩大跌幅，10年期公债收益率 升至2011年7月以来最高，报2.856%。(完)

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