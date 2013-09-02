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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 16:51 BJT

台湾债市：10年期公债殖利率微幅收低，美非农数据公布前料区间盘整

* 10年期公债殖利率微幅收低
    * 部分受20年券102/8殖利率走低于预期带动
    * 台积电10年期公司债标高于预期
    * 10年券102/10殖利率明预估区间在1.71-1.75%

    路透台北9月2日 - 台湾债市10年期公债102/10 周一发行前交易(when-iss
ued)殖利率微幅收低，交易商指出，由于久未成交的20年长券102/8 出现少量
买盘，令殖利率压低于市场预期，带动10年券102/10殖利率开高收低、量能温和放大，而台
积电10年期公司债标高于预期，料明日殖利率可能略向上测试。
    
    交易商认为，随着10年券102/10殖利率一路走高至1.74%附近，吸引部分实质买盘愿意
进场，不过，在美国量化宽松(QE)退场时程的不确定因素下，市场转趋区间操作，市场普遍
预料在美国周五公布非农就业数据前，台债殖利率区间盘整的机会较高，料明日102/10殖利
率主要区间落在1.71-1.75%。
    
    “周五的非农就业数据才是关键，其他都只是小把戏”一位证券交易员说。
    
    亦有银行交易员表示，美国金融市场周一将休市，因此可能稍微反应一下台积电盘后公
布10年期公司债得标利率2.1%，略高于市场预期，料明日102/10殖利率可能向上测试一下。
    
    全球晶圆代工龙头--台积电 周一表示，10年期以2.1%定价，高于市场预估的1
.900-1.975%，金额26亿台币；本次发行的5.5年期无担保公司债以1.60%定价，落在市场预
估1.550-1.600%的高端，金额14亿台币。七年券则未能标出。总计本次公司债标售金额为40
亿台币。 

    美国公债价格上周五上涨，因经济数据逊于预期，且在长周末前有可能对叙利亚进行军
事打击，令避险买盘增加。指标10年期公债 价格升5/32，收益率由上周四尾盘
的2.766%降至2.746%。  
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)   成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币
                                                                              )
      5     102/2                     -1.05     1.1100   1.1100-1.1288     23.5
     10    102/10                     -0.33     1.7239   1.7100-1.7405      124
   
    至于叙利亚紧张情势部分，交易员认为，受到叙利亚情势不安所带动的避险需求，美债
殖利率连日走低，然因紧张情势稍有缓解，推估美债殖利率横向区间盘整的可能性较高。

    “短期间没这么快开打(叙利亚)，避险因子就会消失！”一位寿险交易员称。
   
    奥巴马周六宣布将寻求国会授权对叙利亚采取军事行动。此举将导致军事行动至少推迟
九天。               
 
    此外，台湾加权指数       今日微幅收高0.21%，报8,038.86点；有交易员认为，短线
台股气氛还蛮强的，反弹站上八千点，目前对台债并没有明显影响。
     
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                       2.1500
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       没有成
                                                  交
          5       102/2                       1.1105
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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