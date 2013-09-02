台湾债市：10年期公债殖利率微幅收低，美非农数据公布前料区间盘整

* 10年期公债殖利率微幅收低 * 部分受20年券102/8殖利率走低于预期带动 * 台积电10年期公司债标高于预期 * 10年券102/10殖利率明预估区间在1.71-1.75% 路透台北9月2日 - 台湾债市10年期公债102/10 周一发行前交易(when-iss ued)殖利率微幅收低，交易商指出，由于久未成交的20年长券102/8 出现少量 买盘，令殖利率压低于市场预期，带动10年券102/10殖利率开高收低、量能温和放大，而台 积电10年期公司债标高于预期，料明日殖利率可能略向上测试。 交易商认为，随着10年券102/10殖利率一路走高至1.74%附近，吸引部分实质买盘愿意 进场，不过，在美国量化宽松(QE)退场时程的不确定因素下，市场转趋区间操作，市场普遍 预料在美国周五公布非农就业数据前，台债殖利率区间盘整的机会较高，料明日102/10殖利 率主要区间落在1.71-1.75%。 “周五的非农就业数据才是关键，其他都只是小把戏”一位证券交易员说。 亦有银行交易员表示，美国金融市场周一将休市，因此可能稍微反应一下台积电盘后公 布10年期公司债得标利率2.1%，略高于市场预期，料明日102/10殖利率可能向上测试一下。 全球晶圆代工龙头--台积电 周一表示，10年期以2.1%定价，高于市场预估的1 .900-1.975%，金额26亿台币；本次发行的5.5年期无担保公司债以1.60%定价，落在市场预 估1.550-1.600%的高端，金额14亿台币。七年券则未能标出。总计本次公司债标售金额为40 亿台币。 美国公债价格上周五上涨，因经济数据逊于预期，且在长周末前有可能对叙利亚进行军 事打击，令避险买盘增加。指标10年期公债 价格升5/32，收益率由上周四尾盘 的2.766%降至2.746%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 -1.05 1.1100 1.1100-1.1288 23.5 10 102/10 -0.33 1.7239 1.7100-1.7405 124 至于叙利亚紧张情势部分，交易员认为，受到叙利亚情势不安所带动的避险需求，美债 殖利率连日走低，然因紧张情势稍有缓解，推估美债殖利率横向区间盘整的可能性较高。 “短期间没这么快开打(叙利亚)，避险因子就会消失！”一位寿险交易员称。 奥巴马周六宣布将寻求国会授权对叙利亚采取军事行动。此举将导致军事行动至少推迟 九天。 此外，台湾加权指数 今日微幅收高0.21%，报8,038.86点；有交易员认为，短线 台股气氛还蛮强的，反弹站上八千点，目前对台债并没有明显影响。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 2.1500 15 102/1 没有成交 10 102/6 没有成 交 5 102/2 1.1105 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)