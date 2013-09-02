更新版 1-中国汇市：人民币收平，升值冲动再起但难破6.12阻力

* 人民币即期以平盘作收 * 中间价微幅升值，无视创四周高位的美元指数 * 午盘出现持续购汇，回吐全天涨幅 * 即期波动中枢向升值方向缓慢移动 (更新收盘报价和评论) 路透北京9月2日 - 人民币兑美元即期 周一以平盘作收。国际市场上美元指 数走高，但人民币中间价不贬反升，一度鼓励即期波动中枢向升值方向挺进。日间升幅最大 超过0.06%，其后在午盘出现持续购汇，回吐全天涨幅并回到6.12元关口附近。 多位交易员表示，今天相比外盘中间价逆势高开后，多数时间盘面偏向结汇，不过午盘 时有一家中资大行一路买进美元。交易员们表示有监管层干预的可能性存在，但无论是客盘 购汇还是监管层干预，6.12一线的阻力仍然较强，可能仍需要一段时间才能消化。 上海一股份行交易员表示，下午购汇肯定是监管层干预，但力度不大，可能意思是要维 持人民币汇率不跌。但一位国有大行交易员认为，今天石油企业购汇的需求也有释放，因此 并不确定购汇是监管层干预行为，“有可能都是石油的（购汇），这个看不出来。” 上述上海交易员续称，近期即期日内行情还是“不死不活”，但波动中枢已经较此前下 移（即升值方向），之前是看6.12-6.14元区间，现在则是6.11-6.1250区间。他认为人民币 真正要出现大行情可能要等到年底的十八届三中全会结束以后，此前可能保持缓步走升。 从外部环境上看，虽然叙利亚紧张情势令国际市场避险情绪陡升，美元指数因此大涨， 且9月份外围数据、事件多发，但对于境内的人民币汇率市场影响预计依然有限。 “人民币还是一个相对独立的行情。国外事情多，但对于人民币汇率的影响不一定明显 。”上海另一股份行交易员表示，近期包括8月份PMI数据在内的国内经济数据还不错，有利 于人民币缓步走升。 上周末时，美元兑一篮子货币攀升至四周高位，8月份并录得5月来最大单月涨幅，因美 国向叙利亚实施军事打击的可能性促使投资者寻求避险。 汇丰中国8月制造业PMI回升至荣枯线上方，与初值一致，这与稍早公布官方PMI一道， 印证中国制造业近期出现好转迹象。 东京汇市日圆兑美元周一走弱，澳元等商品货币则上涨，因此前中国公布乐观数据，且 市场对于叙利亚可能很快遭受军事打击的忧虑减退。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1196 6.1195 0.00% 中间价 6.1702 6.1709 0.01% 成交额 137亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.88% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 41 6.1156 6.1197 2013年来即期升贬值幅度 1.81% 1年期美元/人民币掉期升水 990 离岸人民币市场,北京时间21:04 今日 上日 1年期NDF 6.2300/37 6.2440 CNH即期 6.1133/52 6.1150 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)