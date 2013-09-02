台湾汇市：台币兑美元随新兴汇市走高收创一个半月高位，外资和出口商抛汇

路透台北9月2日 - 台币兑美元 周一收升8.3分，创一个半月高位。受亚洲新兴货币趋升的激励， 台币步步走升，并一度升破29.8的关卡，惟交易员认为，央行仍将稳定汇价，且市场交易并不算热络，估计台 币汇价短期内仍将在区间内盘整。 汇银人士表示，今日外资一直有所汇入，而出口商的卖压在靠近29.800附近显得较为急促，推升台币盘中 意外地升破了29.800的关卡。只不过，汇银人士表示，今日的成交不算踊跃，尤其是台币升破29.8以后，并未 见追价的卖盘，且买盘也不多，交易双方意愿不高。 “也许盘中会破29.800，但是央行尾盘一定会做价，...现在挂价都很空，player太少了。”一位本地银 行交易员说。若扣除央行尾盘的做价，周二台币兑美元实质交易区间在29.79-29.89。 台币兑美元今日收在29.900，创下一个半月以来的高位。前波高位在7月16日的29.878。 另外一家本地银行交易员则表示，近收盘时美元兑日圆再度走强，美元若再重拾强势，也不排除今日突破 一个半月高位只是一日行情，明日又回归相对平静的局面。 韩元周一触及近四个月高点，引领新兴亚洲货币走高，受助于中国强劲制造业采购经理人指数(PMI)，而 印度卢比和印尼卢比均因经济基本面恶化而下跌。 台股 周一收高0.21%，报8,038.86点。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超40.7 1亿台币，连四日买超共计166.10亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度明显扩大，美元/台币 指标一个月期报在-0.120/-0.100，上日在-0.050/-0.030。尾盘报价 来到29.695/29.715左右， 上日收在29.890附近。 本周全球重要数据及事件仍有： 周二 美国采购经理人指数。 周三 欧元区第二季GDP修正值、美国及加拿大7月贸易收支、美联储公布褐皮书。 周四 台湾8月CPI、美国一周初请失业金数据、G20领导人峰会。 周五 美国8月非农就业报告。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.900 29.983 29.783-29.980 29.980 7.73 7.04 元太外汇经纪公司 29.865 29.980 29.783-29.975 29.975 3.73 3.18 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.120/-0.100 -0.050/-0.030 美元/台币六个月期 -0.280/-0.240 -0.200/-0.160 (完)