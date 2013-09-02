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市场报道 | 2013年 9月 2日 星期一 17:12 BJT

《即时观点》英国8月PMI数据显示，制造业订单逼近20年高点

MARKIT经济学家ROB DOBSON

英国制造业再度欣欣向荣。订单及产出都以近20年来最快速度成长，不仅国内客户的需求成长，英国最大贸易伙伴--欧元区也重回成长。

因此制造业在第二季成长率0.7%的基础上继续扩张，第三季成长幅度有可能轻松突破1.0%。制造业明显为经济提供强劲的正面贡献，证明随着英国的出口市场复苏，期待已久的经济朝制造业及出口调整终于开始到位。

从更广泛的经济面来看，英国央行提供新的前瞻性指引，在经济成长及物价通胀之外，对创造就业投注更多关注。最新PMI虽然显示产出层面愈来愈正面，但其他方面就没那么亮丽。就业人口仅小幅增加，因企业从现有资源压榨出更多产出。在此同时，由于油价及相关物价影响，投入物价涨幅向上劲升。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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