《即时观点》英国8月PMI数据显示，制造业订单逼近20年高点

MARKIT经济学家ROB DOBSON

英国制造业再度欣欣向荣。订单及产出都以近20年来最快速度成长，不仅国内客户的需求成长，英国最大贸易伙伴--欧元区也重回成长。

因此制造业在第二季成长率0.7%的基础上继续扩张，第三季成长幅度有可能轻松突破1.0%。制造业明显为经济提供强劲的正面贡献，证明随着英国的出口市场复苏，期待已久的经济朝制造业及出口调整终于开始到位。