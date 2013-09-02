台湾货币市场：9月3日及下提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北9月3日 - 台湾货币市场周二和下提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期726.00亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
----------------------------------------------------
(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)9,068.65亿台币 ：
09/04 523.00亿台币
09/05 3,331.10亿台币
09/06 3,580.60亿台币
09/09 4,960.00亿台币
09/10 1,570.50亿台币
09/11 3,637.30亿台币
09/12 3,951.55亿台币
09/13 1,671.50亿台币
09/16 3,267.65亿台币
09/17 1,272.00亿台币
09/18 87.00亿台币
09/19 3,248.10亿台币
09/20 2,393.75亿台币
09/23 2,773.50亿台币
09/24 4,192.00亿台币
09/25 1,618.00亿台币
09/26 3,958.90亿台币
09/27 844.20亿台币
*09/30 1,993.50亿台币
10/01 55.00亿台币
10/02 122.50亿台币
10/03 17.00亿台币
--公债还本付息566.425亿台币
09/08 95甲6期付息15.9375亿台币
09/09 98甲6期付息11亿台币
09/11 90乙1期付息14.8亿台币
09/12 94甲7期付12.1875亿台币
09/15 93甲8期付18.375亿台币
09/19 92甲7期本金到期400亿台币
09/19 92甲7期付息11亿台币
09/21 96甲6期付息15.4375亿台币
09/21 99甲8期付息9亿台币
09/24 97甲6期付息17亿台币
09/24 101甲9期付息8.4375亿台币
09/28 89甲3期付息24.5亿台币
09/30 100甲9期付息8.75亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--9/04:发行财102-11期国库券，273天期，金额300亿台币，3日标售。
--9/09:央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币，6日标售。
--9/18:发行102/10期的10年期公债，金额400亿台币，14日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。