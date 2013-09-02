中国新债：财政部下周二起发行至多400亿元凭证式国债，期限三年和五年

路透上海9月2日 - 中国财政部公告称，于下周二(10日)起，发行总额至多400亿元人民币的凭证式国债，期限包括三年和五年。发行期为9月10日-19日。

刊登在财政部网站的公告显示，上述国债为今年第三期凭证式国债，其中三年期240亿元，票面年利率5%；五年期160亿元，票面年利率5.41%。

财政部称，投资者提前兑取本期国债按实际持有时间和相对应的分档利率计付利息，具体为：从购买之日起，3年期和5年期本期国债持有时间不满半年不计付利息，满半年不满1年按0.35%计息，满1年不满2年按2.70%计息，满2年不满3年按3.69%计息；5年期本期国债持有时间满3年不满4年按4.77%计息，满4年不满5年按5.13%计息。

此前财政部发布的通知表示，凭证式国债发行公告日至发行结束日，如遇中国人民银行调整金融机构人民币存款基准利率，利率调整日(含)以后发行的当期凭证式国债利率，按同期限整存整取定期存款基准利率调整的百分点作同向调整，提前兑取分档利率的调整情况另行通知。(完)

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