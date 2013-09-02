投行观点：中国三中全会“不会令人失望”的五个原因--渣打

路透北京9月2日 - 对于将于11月召开的十八届三中全会，投资银行--渣打周一在报告中预计，本次会议料不会像2003年那样让人有些失望，预计将出台整体改革方案，但不会涵盖细节，重点落在政府职能转变和财政改革。

“2013年的十八届三中全会不可能像1978年那样取得重大成就，但我们有信心它也不会像2003年那样令人失望，”渣打在报告中称。

该投行认为原因如下：

第一，习近平和李克强看来在经济政策方面已经达成一致，都认为当前的增长模式不可持续；

第二，习近平在党内有足够实力推动痛苦的变革，而他的前任却没有；

第三，在国务院发展研究中心带领下，对改革议程已经展开深入讨论和研究；

第四，关键部门的掌舵者都是改革派，如中国央行行长周小川、财政部长楼继伟和国家发改委副主任刘鹤等，这有助于减轻改革的阻力；

第五，地方政府对一些议程是持欢迎态度的，比如，许多省市对在上海设立的中国自由贸易区就颇为羡慕。

渣打认为，十八届三中全会将出台整体的改革方案、但不会有具体细节，重点将会集中在政府职能转变，主要围绕精简机构、重新界定政府职能、为地方提供可持续财政收入来源等方面展开。

同时，还要严肃预算纪律、改进对地方政府官员的考核标准、确立地方政府举债制度、允许民间资本参与基础设施建设中来等等。

“未来三年可能会确立地方政府债务的正式框架，包括债务规模、偿债来源、担保以及负债股权比率等，”报告称，“数据将由财政部收集和监管。”