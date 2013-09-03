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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 17:11 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超3.5亿台币

路透台北9月3日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/2
 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        7.00        5.00       +2.00
     票券业        1.50        0.00       +1.50
     证券业        1.00        4.50       -3.50

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