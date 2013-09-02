中国债市：PMI影响淡静现券波动不大，新债供给压力下关注一级行情

路透上海9月2日 - 中国银行间债市周一现券波动不大。市场人士表示，最新公布的PMI数据显示经济企稳回升迹象，落在市场预期之内，对现券走势几无影响，不过资金相对宽松，场内仍有部分买盘。

他们并指出，本周新债供给压力颇大，虽然目前来看资金无虞，但后续将关注一级市场招投标状况，是否会重现此前一级发行利率偏高，带动二级上行的行情。

“今天市场很平稳，没怎么动，PMI影响很小，资金宽松，有人买了一点。”上海一商业银行交易员称。

中国制造业正在逐步恢复活力,宏观经济先行指标--中国8月官方制造业PMI升至16个月最高水准，新订单等主要分项指数强劲回升，预示在一系列政策支持下，中国经济正呈现向好走势。周一公布的汇丰中国8月制造业PMI亦回升至荣枯线上方，与初值一致，亦印证中国制造业近期出现好转迹象。

上述交易员并指出，今日发行的地方债利率偏高，不过资金颇为宽裕，二级市场上有买盘支撑，不过本周新债供给很大，“今天还不太怕的样子，看接下来(新债)发的情况吧。”他称。

中国财政部周一代理发行的三年期地方债，弱市下中标利率依旧明显高于二级市场水平。不过因目前资金面较为平稳，且利率已处年内高位，该期债需求较此前有所回升。

截止目前统计，本周已公布利率债发行量达到1,300亿元人民币左右。

广发银行交易员吴思捷也指出，今天现券走势非常清淡，PMI基本没有施加影响，资金面颇为宽松，但现券收益率并未下行，“主要还是买盘不够强。”

他认为，收益率此前下行主要是靠交易盘带动，在配置盘没有真正恢复的情况下，很难看到债券市场的趋势性行情，“交易盘出来做的，转向也很快。”他称。

中国银行间资金市场周一主要期限回购利率多有不同程度的跌幅。市场人士表示，七天期以内资金供给充足，供大于求，表明市场对周四准备金清算无虞；对月内资金面预期亦尚可，最大的不确定性因素来自央行的非公开资金提供持续与否。

剩余期限约9.98年的固息国债130018券加权成交对应收益率 在4.0449%，上日加权报在4.0346%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0126 3.7489

上日 3.0408 3.7350

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8450/3.7850 国债参考率报价 3.5860/3.5130 金融债参考率报价 4.3600/4.3013(完)

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