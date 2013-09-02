更新版 1-中国货币市场：主要回购利率多有不同程度跌幅，七天以内资金供大于求

(新增收盘数据)

路透北京/上海9月2日 - 中国银行间资金市场周一主要期限回购利率多有不同程度的跌幅。市场人士表示，七天期以内资金供给充足，供大于求，表明市场对周四准备金清算无虞；对月内资金面预期亦尚可，最大的不确定性因素来自央行的非公开资金提供持续与否。

“今天资金挺平稳，隔夜有（较加权价）减点出的，供给还挺充分，七天也有减点出的，大家对5号还是乐观的。”北京一国有银行交易员称。

他进一步指出，从目前的情况看，9月虽是三季度最后一个单月，但应不会出现类似6月那种流动性困局导致收益率快速上行的局面，理财资金的回表只是会造成短期在途波动。月内资金面最大的不确定性在于央行的非公开操作持续与否，从之前的经验看，央行继续扶助的可能性更大一些。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,698.93亿元人民币，较上日的5,194.16亿元增近10%；其中隔夜品种成交4,665.05亿元，较上日的4,452.99亿元增多。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0126 3.0408 -2.82 4,665.05

七天 3.7489 3.7350 +1.39 680.63

14天 4.1466 4.2297 -8.31 48.53 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2250 3.2750 -5.00 --

七天 3.8000 3.5100 +29.00 319.76

14天 3.8000 3.8350 -3.50 27.39 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0300 3.0560 -2.60 --

七天 3.7400 3.7500 -1.00 --

14天 4.1500 4.3900 -24.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.0188 3.0340 -1.52 --

七天 3.7420 3.7355 +0.65 --