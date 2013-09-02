重温稿-《中国新债预测》国开增发债定位接近或稍低于二级，机构配置需求有望延续

* 招标品种: 国开行第36-40期增发债

* 期限及金额：1/3/5/7/10年均不超过60亿元

* 招标时间: 周二(3日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.34%-4.49%；4.52%-4.65%；4.58%-4.73%；4.68%-4.79%；4.72%-4.83%

* 预测均值: 4.43%；4.59%；4.64%；4.73%；4.78%

路透上海9月2日 - 中国国家开发银行 周二将增发新一轮“福娃债”。路透调查显示，债市收益率短期走势陷入震荡，但仍处于相对高位，再加上流动性尚可亦提供支撑，预计明日新债配置需求仍存，中标定位接近或稍低于二级市场。

“配置需求应该还会有一定延续，现券收益率毕竟还是相对高位，接近二级或者略低于二级吧。”华南一大型券商分析师称。

北京一银行分析师则认为，今日现券二级市场国开债成交并不活跃，而且不排除明日国开行再次限制投标上限，不过国开或意在引导市场有效需求，在流动性并未大幅收紧的情况下，应该会形成一定支撑。

他并谈到，虽然经济基本面并不利好中长债需求，但是宏观经济企稳回升亦是相对漫长的过程，短期内对债市影响并不大，而且市场早有预期。

中国银行间资金市场周一主要期限回购利率多有不同程度的跌幅。市场人士表示，七天期以内资金供给充足，供大于求，表明市场对周四准备金清算无虞；对月内资金面预期亦尚可，最大的不确定性因素来自央行的非公开资金提供持续与否。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.4391%、4.6138%、4.6637%、4.7340%和4.7828%。

上述五期债均采用单一价格(荷兰式)招标方式，其中一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

国开行第36-40期固息债上周二发行，具体招标结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年

中标利率 4.37% 4.50% 4.58% 4.69% 4.72%

预测均值 4.40% 4.54% 4.61% 4.69% 4.75%

投标倍数 1.66 2.45 2.21 1.47 2.27

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

上述增发债的具体条款如下：

第36、37、38、39、40期增发债

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发行总量 1/3/5/7/10年均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 9月3日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 9月6日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日

分销期 9月4日-9月6日

上市日 1年：9月10日

3/5/7/10年：9月12日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留