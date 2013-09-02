《中国企业债发行日程表》--9月2日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *海盐县国资 12 7 利率区间6.0%-7.0% AA- 9/4-9/10 国信证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) =================================================================================== 黔南州国资 15 7 利率区间6.6%-7.1% AA 9/4-9/6 东方花旗证券 营运公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) =================================================================================== 姜堰市城建 8 7 票面利率不超过7.70% AA- 9/3-9/9 新时代证券 投资发展公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)