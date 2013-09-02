重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，提存期底资金维持宽裕

* 央行料在提存期底维持资金水位于相对高点

* 短票发行量有限，多以拆款调度

* 大型票券商降公司债RP利率，因库存券源将用罄

记者 董永年

路透台北9月2日 - 台湾银行间短率周一持稳在低位。央行于提存期底放缓在隔拆市场的冲销力道，令资金水位维持在相对高点。资金拆出虽相对不易，不过利率并未进一步走低。面对9月美联储可能削减QE(量化宽松)规模等诸多变数，市场操作心态保持审慎。

银行资金调度人士指出，央行有超额准备的中间目标值，若银行资金准备部位不足，央行即会在期底前进行调控，一举将部位拉高。根据7月提存期底的经验，预估本提存期底的累计超额准备应该会超过5,200亿台币。

“央行上周五就放手，隔拆收得不多。”一位银行交易人士说。

另一票券商交易人士则称，由于累计部位增加，今日大型公股行库急着去化资金，因此资金拆入相当容易，惟利率方面没有变化。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.390%，上日也在0.295-0.390%；一周拆款利率在0.380-0.600%，上日在0.380-0.430%。

**短票利率持稳低档**

在短票市场方面，票券商表示，由于周末超额转备快速累积，今日大型公股银行资金普遍宽裕，资金调度多以拆款完成，且因发票量不多，利率维持在既有区间未变。

一大型票券交易主管称，虽然是期底，但因央行并未加大冲销力道，感觉市场资金相当宽松。不过时序在进入9月后。无论国内外都有不少变数有待厘清，因此市况将会趋于审慎。

另一票券商交易员说，9月适逢季底，银行端会有不买票的效应。以6月经验来看，买盘在月初的态度会比较谨慎，直到月中因钱多无法消化，态度才转趋积极。

“还要观察央行会不会续标两年期NCD(存单)，若续标，要关注存单数字有没有扩大。”他说。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，7天内短票利率则在0.64%，均与上日相同。

台湾央行今日共发行2,067.5亿台币存单。若相较存单到期金额2,059.5亿，存单发行余额增8.0亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆220.20亿台币，本周余日落点分别为周二726.00亿、周三523.00亿、周四3,331.10亿及周五3,580.60亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为274亿台币，累计超额准备为4,491亿，加计前期1%的超额准备为5,866亿台币。

**RP利率稳在低位**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持稳。惟有议价能力强的主要大型票券商将公司债RP利率自0.57%下调至0.55%，因可供承做的券源明显不足。

交易商表示，目前虽是提存期底，但感觉与提存期初没什么差别。上周五月底的尾盘过后，资金随即涌出找券，显示短期资金的供应相当丰沛。

“有一家寿险单笔申购某投信3亿台币的基金，他们四处找券要去化，但我手中连100万的券都没有。”一家证券商交易员称。

另一大型票券商交易员说，上周五交易结束后，就有一堆资金丢到市场上找券。虽然公司想用较便宜的拆款调度，但基于与客户的关系维系，还是将所有库存的券都做出去了。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似。